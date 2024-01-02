Посол Таиланда исключил ограничения на въезд туристов из РФ из-за COVID-19

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад», — сказал Вонгсинсават «РИА Новости».
23 декабря ВОЗ опубликовала данные, согласно которым число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло на 52% за 28 дней. Среди стран, представивших отчеты ВОЗ, больше всего заболевших выявлено в России — 279,4 тыс. новых случаев. Россия также вошла в тройку с наибольшим числом смертей от COVID-19.
Лусине Баласян