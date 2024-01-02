Из-за снега оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 января

В Беларуси на 2 января объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов, которые начнутся с ночи и пройдут по юго-западу, информирует pogogda.by.
Снежную погоду в Беларуси принесут атмосферные фронты циклона, который смещается вдоль южных границ республики. В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода. Снегопады пройдут преимущество в южных регионах. В ночные часы возможны сильные снегопады, мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируют порывистый ветер.
В течение суток температурный разбег будет от 0 градусов на юго-западе до −15 мороза в северо-восточной части страны.