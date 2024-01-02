Из-за снега оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 января

Снежную погоду в Беларуси принесут атмосферные фронты циклона, который смещается вдоль южных границ республики. В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода. Снегопады пройдут преимущество в южных регионах. В ночные часы возможны сильные снегопады, мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируют порывистый ветер.