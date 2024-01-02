В новогодние праздники в Татарстане сохранится морозная погода

В новогодние праздники Татарстане сохранится морозная погода. Утром 2 января в республике будет до −30 градусов, днем к юго-западным районам подойдет атмосферный фронт очередного циклона, с собой он принесет снег и метель. Днем температура воздуха составил −20..-23 градуса.