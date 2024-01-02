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Свыше 1800 младенцев родились в первый день 2024 года в Узбекистане

В Узбекистане в первый день нового 2024 года родилось 1859 младенцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Узбекистана, 1 января 2024 года в республике родились 1859 малышей, из них 847 девочек и 1012 мальчиков.

— Из общего числа в 21 случае родились близнецы, в одном случае в Сурхандарьинской области родились тройняшки, — отметили в Минздраве.

Наибольшее количество новорожденных появилось в Кашкадарьинской области — 207 детей. В пятерку лидеров по рождаемости также вошли Андижанская (201 новорожденный), Самаркандская (196), Ферганская (195) и Сурхандарьинская (185) области.

В ведомстве добавили, что праздничные дни в 229 родильных комплексах работают 7,5 тысяч медиков, которые оказывают роженицам необходимую помощь и заботу.

демография