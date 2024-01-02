Сильнейшие морозы в Петербурге продолжают крепчать. А в области почти минус 30

Во второй день нового года морозы в Петербурге продолжают усиливаться. Сегодня столбики термометров упадут до −20 градусов, предупредил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус во вторник, 2 января.
К 10:30, по данным северо-западного УГМС, в городе установились −20,4 градуса.
В течение дня условия погоды в городе сформирует гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без существенных осадков, местами город накроет изморозь.
Как отмечает синоптик, температура воздуха будет варьироваться от −18 до −20 градусов, по области в некоторых районах — от −15 градусов, а местами и вовсе похолодает до −28 градусов. Ветер подует с юго-востока, его порывы достигнут 6 метров в секунду.
В среду, 3 января, обойдется без существенных осадков, а также слегка спадут морозы. Завтра столбики термометров покажут до −22 градусов.