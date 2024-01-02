Сильнейшие морозы в Петербурге продолжают крепчать. А в области почти минус 30

Как отмечает синоптик, температура воздуха будет варьироваться от −18 до −20 градусов, по области в некоторых районах — от −15 градусов, а местами и вовсе похолодает до −28 градусов. Ветер подует с юго-востока, его порывы достигнут 6 метров в секунду.