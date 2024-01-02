Десять тысяч и памятный медальон вручают новогодним новорождённым Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в своём телеграм-канале, что 1 января 2024 года в Кузбассе родилось 39 детей. Первый малыш появился на свет в 0.15 минут в Новокузнецке.
«Поздравляю родителей новорождённых, желаю вам всем здоровья, счастья и пусть дети радуют своими успехами!», — написал глава региона. Он отметил и то, что в Кемеровской области действует масштабная программа по поддержке семей с детьми.
Например, все семье, в которых родились дети в первый день нового года получат материальную помощь в 10 тысяч рублей и памятный медальон «Рождённому на земле Кузнецкой». Всё о поддержке семей с детьми можно узнать вот по этой ссылке.
Добавим, что в Кузбассе акции «Родился ребёнок» проводится шесть раз в год: на Новый год и Рождество, в Международный женский день, День защиты детей, День России и День матери. Новорождённым дарят медальон и перечисляют семье материальную помощь.