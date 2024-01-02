Красноярцам рассказали про астрономические события 2024 года

Вспышки на Солнце в Красноярске 2024.
Да, затмений мы с вами не увидим, но других событий полно, отмечают специалисты. К примеру, есть шансы, что из Красноярска будет хорошо видно солнечные пятна и вспышки, а также выбросы корональной массы (это выброс пламенных облаков на Солнце — примечание «КП-Красноярск»).
Наблюдение за планетами в Красноярске 2024.
Если любите это дело, то будет для вас счастье. В первой половине года можно хоть каждое утро и вечер смотреть на Венеру. Лишь бы погода была хорошая и лучше это делать за городом.
Весь год хорошо будет видно Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а вот за Марсом лучше смотреть осенью и зимой. Трудно дать прогнозы насчет Меркурия. Эта планета всегда неуловима, отмечают астрономы.
Кометы в Красноярске 2024.
Пока самое яркое из прогнозируемых событий ожидается в октябре. Из Красноярска будет хорошо видно комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Искать ее надо будет в западной части неба после того, как зайдет Солнце. Наблюдать за кометой лучше за городом. Там нет такого яркого освещения, которое зачастую мешает исследователям небесных объектов.
Суперлуние в Красноярске 2024.
Это событие при сильном желание трудно пропустить. Специалисты дают сразу четыре даты: 20 августа, 18 сентября, 17 октября и 16 ноября.
Если максимально упрощать, то Луна в эти даты будет максимально большой. Дело в том, что она приближается к максимальной близкой к Земле точке.