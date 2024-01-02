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Синоптики Татарстана вновь предупреждают о морозах и метелях с ухудшением видимости

Завтра, 3 января, в Татарстане опять прогнозируется заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Сейчас в Ричмонде: +4° 8 м/с 70% 761 мм рт. ст. +3°

В ночные и утренние часы местами по республике столбики термометров опустятся до −25, −29 градусов (в Казани — до −25, −26 градусов).

Кроме того, будет идти сильный снег. В отдельных районах региона вновь разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Как сообщал «Татар-информ», сегодня днем в Татарстане воздух прогреется лишь до −15, −20 градусов, на севере республики — и вовсе только до −23 градусов, а в столице региона — до −20, −22. В Казани из-за холодов отменили новогоднюю программу у «Чаши».

Согласно прогнозу метеорологов, как минимум до середины недели в Татарстане сохранится холодная, влажная и, соответственно, особенно дискомфортная погода. О резком арктическом вторжении ранее предупреждали метеорологи Казанского федерального университета.