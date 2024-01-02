Синоптики Татарстана вновь предупреждают о морозах и метелях с ухудшением видимости

Как сообщал «Татар-информ», сегодня днем в Татарстане воздух прогреется лишь до −15, −20 градусов, на севере республики — и вовсе только до −23 градусов, а в столице региона — до −20, −22. В Казани из-за холодов отменили новогоднюю программу у «Чаши».