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Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов объявили в Воронежской области

В регионе установили желтый уровень погодной опасности.
Сейчас в Ричмонде: +4° 8 м/с 70% 761 мм рт. ст. +3°

Воронежский гидрометцентр распространил предупреждение об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в регионе. Со среды, 3 января, по воскресенье, 7 января, на севере Воронежской области, включая столицу Черноземья, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7−12 градусов и составит −15… −22 градуса. Предостережение распространили во вторник, 2 января.

В Воронежской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. До 18:00 вторника, 2 января, в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. До утра среды, 3 января, в южных районах области сохраняется вероятность налипания мокрого снега на проводах и конструкциях. Кроме того, до 18:00 среды на дорогах области возможна гололедица.