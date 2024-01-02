Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов объявили в Воронежской области

В Воронежской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. До 18:00 вторника, 2 января, в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. До утра среды, 3 января, в южных районах области сохраняется вероятность налипания мокрого снега на проводах и конструкциях. Кроме того, до 18:00 среды на дорогах области возможна гололедица.