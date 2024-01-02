Эксперт предупредила об опасности сна перед телевизором

Эксперт по сну Ребекка Суэйн перечислила опасности для здоровья из-за сна перед телевизором, сообщил ресурс Bristol Post.
Прежде всего, Суэйн обратила внимание, что из-за неудобной позы, в которой засыпают перед телевизором, нарушается осанка, что приводит к сильными болям в спине и шее, а затем — к головокружению при просыпании и скачками давления.
Также нарушается качество сна из-за света и звука телевизора, а мозг находится в состоянии перевозбуждения. В следствии у человека снижается либидо, падает уровень тестостерона из-за постоянного недосыпания, повышается тревожность, появляется депрессия, которые провоцируют сбои циркадных ритмов.
Кроме того, синее свечение от экранов во время сна вызывает выработку определенных гормонов, отрицательно влияющих на аппетит и вызывающих ожирение.
Также из-за сна перед телевизором растет риск инсулинорезистентности и диабета второго типа, так как искусственный свет нарушает концентрацию глюкозы в организме.
— Сердечные заболевания также могут развиться или усилиться под влиянием телеэкрана, — подчеркнула эксперт по сну.