Туман и ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки

Такой прогноз сделали синоптики ростовского гидрометцентра.
Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед на дорогах, а также туман. Ветер будет 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−18 метров в секунду. В Ростове ветер поднимется до 14 метров в секунду.
Жителям Ростовской области нужно быть предельно внимательными во время непогоды. Из-за ветра опасно падение слабых конструкций и аварийных деревьев. Во время тумана водителям нужно быть внимательнее, так как в условиях плохой видимости риск ДТП увеличивается.
В случае возникновения ЧС, звоните 112.