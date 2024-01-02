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Туман и ветер ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки

2 и 3 января в Ростовской области ожидаются туман, мокрый снег и ветер до 18 метров в секунду.
Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 69% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Такой прогноз сделали синоптики ростовского гидрометцентра.

Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед на дорогах, а также туман. Ветер будет 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−18 метров в секунду. В Ростове ветер поднимется до 14 метров в секунду.

Жителям Ростовской области нужно быть предельно внимательными во время непогоды. Из-за ветра опасно падение слабых конструкций и аварийных деревьев. Во время тумана водителям нужно быть внимательнее, так как в условиях плохой видимости риск ДТП увеличивается.

В случае возникновения ЧС, звоните 112.