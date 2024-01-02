В Уфе появится новый памятник Федору Шаляпину

Композиция будет представлять собой фигуру легендарного оперного певца, сидящего на скамейке под светом уличного фонаря. Контракт на изготовление памятника национальный музей Башкирии заключил с казанской компанией «Дисплей-арт» — стоимость композиции составит 1,45 млн рублей. Средства направят и бюджета Башкирии, а исполнитель обязан доставить памятник в музей до 25 апреля 20204 года.