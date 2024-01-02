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В Уфе появится новый памятник Федору Шаляпину

В столице Башкирии у Музея музыки имени Федора Шаляпина на улице Свердлова установят скульптуру Федору Шаляпину.

Композиция будет представлять собой фигуру легендарного оперного певца, сидящего на скамейке под светом уличного фонаря. Контракт на изготовление памятника национальный музей Башкирии заключил с казанской компанией «Дисплей-арт» — стоимость композиции составит 1,45 млн рублей. Средства направят и бюджета Башкирии, а исполнитель обязан доставить памятник в музей до 25 апреля 20204 года.

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