Уральский художник Лев Карнаухов умер на 78-ом году жизни

«Врач бригады, которая пыталась его реанимировать, сказал, что предварительно он умер из-за сердечной недостаточности», — рассказал Павел Карнаухов.



Лев Карнаухов родился в Уфе в 1945 году. В 1964 поступил в Уфимское музыкально-педагогическое училище на Художественно-графическое отделение, где проучился до 1968 года и не закончил курс обучения. Обучался на вечернем платном отделении Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова. Из-за связи с антисоветчиками был выслан из Москвы в Свердловск, в котором жил и работал до 2024 года.



С 2017 года господин Карнаухов состоял в Творческом союзе художников России, с 2018-го — в Евро-Азиатском союзе художников, с 2019-го — в Союзе русских художников. Лев Карнаухов писал картины в жанре «Фантастический реализм».



Ранее в Екатеринбурге в Уральском центре развития дизайна УрГАХУ открылся выставочный проект «Андеграунд-2024», традиционно объединивший уральских художников. Среди 70 авторов выставки свои работы представил и Лев Карнаухов. Выставка проработает до 25 января 2024 года.