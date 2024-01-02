В 2023 году волгоградцы называли своих детей чаще всего Артемом и Софией

По данным регкомитета юстиции, самыми распространенными именами у мальчиков в Волгоградской области стали Артем, Михаил, Александр, Матвей, Максим, Роман, Кирилл, Марк, Тимофей, Мирон, Ярослав, Лев, Владислав и т. д.