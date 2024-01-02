На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Вечером и до конца суток 2 января, а также с 3 по 5 января местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений. На Кубани прогнозируется сильный дождь, в предгорьях дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром. Порывы могут достигать 20−25 м/c.