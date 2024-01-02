Иванец: в Беларуси работают шесть частных школ

МИНСК, 2 янв — Sputnik. В настоящее время в Беларуси функционируют шесть частных учреждений образования, заявил министр образования республики Андрей Иванец.
Он напомнил, что в 2022 году в закон «О лицензировании» внесли поправки, которые определили порядок получения лицензий на образовательную деятельность учреждениями образования.
«В настоящее время функционирует шесть частных учреждений образования. Все они имеют специальные разрешения (лицензии) на право осуществления образовательной деятельности», — сказал Иванец в интервью БелТА, отвечая на вопрос о работе частных школ в Беларуси.
По его словам, для частных школ такие же требования, как и для государственных, а их деятельность должна строго соответствовать законодательству.
Закрытие частных школ в Беларуси
В сентябре 2022 года белорусские власти обратили внимание на работу частных образовательных учреждений, после чего последовала череда закрытий школ.
В законодательстве были введены новые формы лицензирования для учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования. Школы и детсады частной формы собственности должны были выполнить требования, касающиеся наличия необходимой учебной документации, мебели, инвентаря, санэпидрежима и так далее.
В июне 2023 года первый замминистра образования Александр Баханович отмечал, что в республике работают пять частных школ, которые смогли получить разрешения. При этом он подчеркнул, что лицензирование прошли все государственные школы.