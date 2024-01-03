Зарплата в Беларуси в 2024 году: у кого выросла уже с 1 января, что ждать бюджетникам, минимальная и средняя зарплаты

По итогам девяти месяцев 2023 года экономика Беларуси показала прирост в 3,5%. Что касается промышленного комплекса, то прирост составил 8%. А в 2024 году в Беларуси власти планируют рост реальной зарплаты на 3,9%. В денежном выражении, как пояснил премьер, по экономике, в целом, начисленная среднемесячная зарплата в 2024 году составит 2087 рублей, у бюджетников — 1634 рубля.