Зарплата в Беларуси в 2024 году: у кого выросла уже с 1 января, что ждать бюджетникам, минимальная и средняя зарплаты

Зарплата — основной источник дохода работающих по найму в Беларуси. Ее уровень, ее рост — важная составляющая жизни каждого жителя страны трудоспособного возраста. Рассмотрели перспективы роста зарплаты в Беларуси в 2024: у кого выросла уже с 1 января, что ждать бюджетникам в 2024, минимальная и средняя зарплаты, фонд оплаты труда 2024.
Средняя зарплата в Беларуси, 2024
Номинальная начисленная средняя зарплата по Беларуси (то есть до вычета налогов), например, за октябрь 2023 года составила 1971,2 рубля. В Минске этот показатель выше, чем в других регионах, однако по динамике роста в лидерах в 2023 году находилась Брестская область.
По итогам девяти месяцев 2023 года экономика Беларуси показала прирост в 3,5%. Что касается промышленного комплекса, то прирост составил 8%. А в 2024 году в Беларуси власти планируют рост реальной зарплаты на 3,9%. В денежном выражении, как пояснил премьер, по экономике, в целом, начисленная среднемесячная зарплата в 2024 году составит 2087 рублей, у бюджетников — 1634 рубля.
Планируется, что реальные денежные доходы населения в Беларуси в 2024 прирастут на 3,5%.
По данным Национального статистического комитета Беларуси, больше всего осенью 2023 года зарабатывали специалисты сферы информации и связи — 5103 рубля «грязными» в месяц, финансовой и страховой деятельности — 2894 рубля, строительства — 2320 рублей. Меньше всего парикмахеры и маникюрши — около 1 тысячи рублей, библиотекари, музейные работники, архивисты — 1110 рублей, работники социальных учреждений, ухаживающие за пожилыми и инвалидами — 1137 рублей.
Когда вырастет зарплата бюджетников, 2024
В 2024 году заработные платы бюджетников в среднем увеличатся на 13%, сообщила замминистра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич (все подробности здесь).
В Беларуси уже с 1 января повысилась базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере. Она составит 250 рублей (предыдущее значение — 235 рублей).
Отметим, что именно базовая ставка является основой для определения окладов бюджетников, а также работников организаций, работники которых приравнены к ним по оплате труда.
Каждый год размер базовой ставки пересматривается. Но иногда это делается единожды, как было в январе 2023, а иногда и 6 раз, как было в 2022 году (подробности здесь).
Выплата зарплаты два раза в месяц в Беларуси, 2024.
С 1 января 2024 года в Беларуси изменилась периодичность выплаты заработной платы. По словам консультанта главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Татьяны, Рахубо, изменения в законодательстве о труде приведет всех к единому знаменателю: периодичность выплаты заработной платы составит не реже двух раз в месяц независимо от вида заключенного договора.
Размер минимальной зарплаты в Беларуси, 2024
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января 2024, по информации премьер-министра страны Романа Головченко, выросла до 626 рублей, или на 13%. За последние годы рост был таков: в январе 2023 — 554 рубля, в январе 2022 — 457 рублей, в январе 2021 — 400 рублей.
Минимальная зарплата — это самая низкая величина оплаты труда в стране, меньше этой суммы работодатель не может предлагать зарплату за исключением работы по договору подряда.
Роман Головченко напомнил, что в последние годы последовательно реализуются меры по поддержке бюджетного сектора, в том числе, учителей и врачей, низкооплачиваемых работников.
Роман Головченко подчеркнул, что и в 2024 году в зоне внимания по зарплатам будут учителя, воспитатели, врачи и средний медперсонал, работники спортивной отрасли, соцобслуживания и культуры.
«В реальном секторе экономики реализуется ряд комплексных мер, чтобы подтянуть зарплаты в соответствии с ростом производительности труда», — заключил глава правительства.
Фонд оплаты труда в Беларуси, 2024
В 2024 году в Беларуси вырастет фонд оплаты труда, сообщает БелТа со ссылкой на министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов. По его словам, традиционно будет уделяться особое внимание заработной плате: фонд оплаты труда вырастет примерно на 12%. Поэтому местные бюджеты на 2024 сформированы с большим ростом доходов, так как на них ложится основная нагрузка в социальной сфере.
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