Парящая течь на Пушкинской во Владивостоке заливает несколько улиц

Из-за выхода воды водителям необходимо быть аккуратными не только в районе домов 71−73 по улице Пушкинской, проезжая по лужам и островкам из снега и льда, но и в районе остановки «Цирк», где проезд по одной полосе в сторону центра уже стал затрудненным из-за сформировавшейся на дороге снежной массы.