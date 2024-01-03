Парящая течь на Пушкинской во Владивостоке заливает несколько улиц

Течь неизвестного происхождения на улице Пушкинской во Владивостоке с утра 3 января настораживает водителей и пешеходов. Парящая вода сочится настолько активно, что добралась уже до улицы Светланской по склону улицы Баневура, сообщает ИА PrimaMedia.
Из-за выхода воды водителям необходимо быть аккуратными не только в районе домов 71−73 по улице Пушкинской, проезжая по лужам и островкам из снега и льда, но и в районе остановки «Цирк», где проезд по одной полосе в сторону центра уже стал затрудненным из-за сформировавшейся на дороге снежной массы.