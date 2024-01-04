Новые автобусы и дороги появятся в Хабаровском крае

Одной из основных тем обсуждения стали работа объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса в праздничные дни, которая проходила без значительных перебоев. Также были затронуты планы на новый год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
По словам Ирины Горбачёвой, в праздничные дни была усилена координация всех экстренных служб для оперативной реакции на внештатные ситуации. На муниципальных, региональных и федеральных дорогах было задействовано более пяти сотен единиц техники, и было заготовлено более семи десятков тысяч тонн противогололедных материалов. В настоящее время уже начата работа над реализацией планов на новый год, и для обновления транспортного парка Хабаровского края выделено 1,4 млрд рублей.
— В этом году мы планируем уже в феврале получить 48 новых автобусов на газомоторном топливе. Также ожидается поставка 16 троллейбусов и 10 трамваев в рамках реализации мастер-плана Хабаровска. Все необходимые денежные средства были выделены, и конкурс уже проведен Министерством транспорта и дорожного хозяйства для Хабаровского края. Кроме того, в рамках мероприятий «За 4 часа — в любую точку края» в 2024 году ожидается поставка четырех электропоездов, и показатель по этому направлению будет полностью выполнен. Весь пригородный транспорт будет обновлен в этом году, — сообщила Ирина Горбачёва.
Также в этом году планируется отремонтировать более 100 км дорог, а все объекты уже законтрактованы. Одним из самых ожидаемых участков в Хабаровске станет проспект 60-летия Октября, от улицы Машинистов до аэродромной, протяженностью около трех километров. Более того, для проектирования насыпи у Большого Уссурийского острова выделено 45 млн рублей, и уже началась разработка проектно-сметной документации, анонсированы торги. Планируется определить подрядчика и начать работы до конца февраля.
— Это проект, который можно считать историческим событием. Проект сухопутных грузов и пассажирского пункта пропуска — это наша собственная работа, надеяться на кого-то не нужно. Китайская сторона уже всё согласовала. В прошлом году первый секретарь Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян посетил нас, и мы с ним обсудили этот проект. Так что это наша область ответственности, и мы ожидаем старта работы в ближайшем будущем, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.