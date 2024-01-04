Новые автобусы и дороги появятся в Хабаровском крае

— В этом году мы планируем уже в феврале получить 48 новых автобусов на газомоторном топливе. Также ожидается поставка 16 троллейбусов и 10 трамваев в рамках реализации мастер-плана Хабаровска. Все необходимые денежные средства были выделены, и конкурс уже проведен Министерством транспорта и дорожного хозяйства для Хабаровского края. Кроме того, в рамках мероприятий «За 4 часа — в любую точку края» в 2024 году ожидается поставка четырех электропоездов, и показатель по этому направлению будет полностью выполнен. Весь пригородный транспорт будет обновлен в этом году, — сообщила Ирина Горбачёва.