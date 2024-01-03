Под Хабаровском убрали несанкционированную свалку рядом с аэропортом

Ранее сотрудники надзорного органа проверили, как аэропорт исполняет законодательство о безопасности полетов. В ходе проверки выяснилось, что в селе Мирное, которое входит в состав шестой подзоны приаэродромной территории, расположена несанкционированная свалка. Кроме того, по данным прокуратуры, отходы долгое время не вывозили из сёл Тополево и Матвеевка.