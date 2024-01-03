Под Хабаровском убрали несанкционированную свалку рядом с аэропортом

Территорию возле аэропорта «Хабаровск (Новый)» расчистили от мусора после прокурорского вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее сотрудники надзорного органа проверили, как аэропорт исполняет законодательство о безопасности полетов. В ходе проверки выяснилось, что в селе Мирное, которое входит в состав шестой подзоны приаэродромной территории, расположена несанкционированная свалка. Кроме того, по данным прокуратуры, отходы долгое время не вывозили из сёл Тополево и Матвеевка.
Сам по себе мусор не оказывает неблагоприятного воздействия на полёты. Однако его скопление привлекает птиц, которые могут нарушить работу воздушных судов. В связи с этим прокуратура потребовала навести порядок.
«Транспортный прокурор внес представления главе районной администрации, по результатам рассмотрения которых несанкционированная свалка ликвидирована. Места организованного скопления отходов в сельских поселениях очищены», — подытожили в ведомстве.