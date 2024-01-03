Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце

«Метеорный поток Квадрантиды происходит с конца декабря и по середину января. Его максимум будет в ночь с 3 на 4 января. 3 января Земля ближе всего за год приблизится к Солнцу. Самый большой его диск мы всегда видим в Крыму в начале года», — уточнил специалист.
Метеорные потоки
По словам Сергея Назарова, метеорные потоки — ежегодное явление. Они наблюдаются в одни и те же даты, потому что их орбиты за год не меняются. Изменения происходят только в течение сотен, тысяч лет.
«Активность метеорного потока Квадрантиды в этом году скорее всего будет на уровне 40−60 метеоров в час. То есть каждую минуту можно увидеть один метеор. Но это при условии, что небо ясное, и вы находитесь там, где нет фонарей», — пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории.
Сергей Назаров уточнил, что метеорный поток буден виден не только в Крыму, а на половине планеты, где точка, откуда летят метеоры в данный момент времени, будет находиться над горизонтом. Квадрантиды — это северный поток. Он находится недалеко от полярной звезды, и, соответственно, виден всю ночь.
«В году у нас два самых мощных метеорных потока, которые иногда бывают, как звездопады. Это метеорные потоки Геминиды 14 декабря и Персеиды 13 августа. И раз в 30 лет к нам приближается очень плотное облако метеоров из потока Леониды. В следующий раз такое явление будет где-то в 2030-х годах. Там будет действительно настоящий метеорный ливень, когда мы увидим тысячи и даже десятки тысяч метеоров в час», — рассказал Сергей Назаров.
Самое большое Солнце
Земля максимально приближается к Солнцу также в одни и те же даты. Научный сотрудник Крымской астрофизической лаборатории объясняет, что орбита у нашей планеты эллиптическая: летом Земля в афелии — дальше всего от Солнца, а зимой ближе всего — в перигелии.
«Самый большой диск Солнца мы всегда видим в Крыму в начале года. Но невооруженным взглядом разницу особо не заметишь, потому что она составляет приблизительно 10 процентов. В обсерватории можно взять телескоп, сфотографировать диск Солнца летом, и потом тем же телескопом сфотографировать его зимой, и сравнить. Тогда разница будет заметна», — говорит Сергей Назаров.