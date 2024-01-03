Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце

«В году у нас два самых мощных метеорных потока, которые иногда бывают, как звездопады. Это метеорные потоки Геминиды 14 декабря и Персеиды 13 августа. И раз в 30 лет к нам приближается очень плотное облако метеоров из потока Леониды. В следующий раз такое явление будет где-то в 2030-х годах. Там будет действительно настоящий метеорный ливень, когда мы увидим тысячи и даже десятки тысяч метеоров в час», — рассказал Сергей Назаров.