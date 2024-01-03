Названы самые общительные жители регионов Казахстана

В рамках совместной Программы обмена знаниями и опытом правительства РК и Азиатского банка развития была проведена оценка качества социальных связей между людьми. Как показали опросы жителей сёл и городов Казахстана, при возникновении сложной ситуации в жизни большинство (а именно 90,8%) могут рассчитывать на помощь родственников или друзей.