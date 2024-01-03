Что можно и нельзя делать в день Петра 3 января, который называют Полукорм

Не следует никому давать обещаний. Согласно приметам, ничего из обещанного не удастся реализовать. Нельзя поднимать с земли потерянные вещи, так как это может грозить потерями. Не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Считается, что 3 января не подходит для стрижки. Все дело в том, что она может спровоцировать выпадение волос. Запрещено есть рыбу. Предки верили, что это может привести к болезни.