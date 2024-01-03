Что можно и нельзя делать в день Петра 3 января, который называют Полукорм

Православная церковь 3 января вспоминает святителя Петра. В народе отмечают день Петра, или день Петра-Полукорма. Название возникло из-за того, что к 3 января уже половина корма, который запасали для домашних животных, была съедена.
Что нельзя делать 3 января
Не следует никому давать обещаний. Согласно приметам, ничего из обещанного не удастся реализовать. Нельзя поднимать с земли потерянные вещи, так как это может грозить потерями. Не рекомендуется заниматься тяжелой работой. Считается, что 3 января не подходит для стрижки. Все дело в том, что она может спровоцировать выпадение волос. Запрещено есть рыбу. Предки верили, что это может привести к болезни.
Что можно делать 3 января
По традиции, 3 января готовились начинали подготовку к Рождеству. Так, проводили генеральную уборку, мыли полы, занимались бытовыми делами. Согласно приметам, чем больше мусора наметет молодая девушка в доме, то тем больше у нее будет счастья.
Согласно народным приметам, если ветер меняет направление по часовой стрелке, то погода будет облачная, но теплая. Если эхо слышится далеко, то морозы усилятся. Интересно, что по погоде на 3 января узнавали, каким будет сентябрь. Морозная и малоснежная погода указывает на засуху летом.