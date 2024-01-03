До −42 градусов похолодает ночью в Свердловской области

В Свердловской области дорожники продолжают борьбу со снегом и гололедом на дорогах.
В минувшие сутки на дорогах региона работало 298 единиц спецтехники: 196 комбинированных дорожных машин, 50 автогрейдеров, 37 автомобилей с отвалом и 45 единиц другой техники.
Водителей предупреждают об экстремально низких температурах.
«В горах и низинах ночью ожидается до −37 градусов, местами до −42, — сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. — На дорогах гололедица в виде снежного наката».