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До −42 градусов похолодает ночью в Свердловской области

В некоторых районах Среднего Урала наблюдался сильный снег.
Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 93% 760 мм рт. ст. +3°

В Свердловской области дорожники продолжают борьбу со снегом и гололедом на дорогах.

В минувшие сутки на дорогах региона работало 298 единиц спецтехники: 196 комбинированных дорожных машин, 50 автогрейдеров, 37 автомобилей с отвалом и 45 единиц другой техники.

Водителей предупреждают об экстремально низких температурах.

«В горах и низинах ночью ожидается до −37 градусов, местами до −42, — сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. — На дорогах гололедица в виде снежного наката».