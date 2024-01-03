Умер известный скульптор Геннадий Буралкин

О причине его смерти не известно. Отмечается, что Буралкин был председателем Белорусского союза художников с 1990 по 2001 годы. Объединение выразило глубокие соболезнования родным и близким мастера.
О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.
Чем известен Геннадий Буралкин?
Геннадий Буралкин родился 12 февраля 1942 года в казахстанском Ленинагорске (сейчас город Риддер) в семье переселенца из Беларуси. В 1970-х он учился в Белорусском театрально-художественном институте, в 1980-м стал членом Белорусского союза художников.
В своих монументальных, станковых и графических работах Буралкин в основном использовал дерево, камень, бронзу. Он является создателем монумента шахтерской славы в Солигорске (1976 год), памятного знака в честь 850-летия Гродно (1978 год), памятника основателю и первому князю Великого Княжества Литовского Миндовгу в Новогрудке (2009).
Буралкин вместе со скульптором Александром Финским создал композиции, которые украшают фасад Большого театра оперы и балета Беларуси. Также мастер был известен своими станковыми и графическими композициями, самые известные среди них серия рисунков «Славянские мотивы», «Ночь на Ивана Купалу» и другие.
Работы Буралкина находятся в фондах Белорусского союза художников, музеев Беларуси и других стран, частных коллекций. Скульптор награжден Грамотой Верховного Совета БССР, в 1997 году получил медаль Франциска Скорины.