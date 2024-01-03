Умер известный скульптор Геннадий Буралкин

В своих монументальных, станковых и графических работах Буралкин в основном использовал дерево, камень, бронзу. Он является создателем монумента шахтерской славы в Солигорске (1976 год), памятного знака в честь 850-летия Гродно (1978 год), памятника основателю и первому князю Великого Княжества Литовского Миндовгу в Новогрудке (2009).