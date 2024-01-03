Ещё три «Кванториума» создадут в Нижегородской области

Согласно информации, ребята в возрасте от 10 до 18 лет смогли получить знания по робототехнике, авиации, БПЛА, геоинформатике, нанотехнологиям, энергетике, промышленному дизайну, медиатехнологии, 3Д-моделированию и пр.
В настоящее время в регионе функционируют четыре детских технопарка: «Кванториум Бор», «Кванториум Саров», «Кванториум Нижний Новгород» и «Кванториум ГАЗ». Также есть два школьных «Кванториума» на базе школы № 9 Нижнего Новгорода и средней школы № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г. Кстово.
Кроме того, на базе автомобилей «Газель Next» созданы три мобильных «Кванториума», выезжающие в отдалённые муниципалитеты области.
«Кванториумы» создаются в регионе с 2018 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Они оснащены самым современным оборудованием.
«Школьники могут заниматься реальными проектами в областях с огромным научным потенциалом, что способствует их ранней профориентации. Возможно, идеи наших ребят уже совсем скоро станут основой для разработки технологий будущего», — прокомментировал глава Минобрнауки региона Михаил Пучков.
На 2024 год намечен запуск ещё трёх детских технопарков «Кванториум» — на базе общеобразовательных организаций Арзамаса, Дзержинска и Павлова.
Напомним, нацпроект «Образование» реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».