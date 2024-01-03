Ещё три «Кванториума» создадут в Нижегородской области

В настоящее время в регионе функционируют четыре детских технопарка: «Кванториум Бор», «Кванториум Саров», «Кванториум Нижний Новгород» и «Кванториум ГАЗ». Также есть два школьных «Кванториума» на базе школы № 9 Нижнего Новгорода и средней школы № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г. Кстово.