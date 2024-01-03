Шоу дронов состоится сегодня на площади перед крепостью Арк в Бухаре

До этого 1 января жители и гости Самарканда уже смогли увидеть красочный новогодний перфоманс, созданный дронами в небе над площадью Регистан.
Отметим, что шоу дронов проходит в разных городах республики в рамках Недели молодежного туризма, которую организовал Комитет по туризму Минэкологии.
Напомним, что Неделя молодежного туризма проходит в Узбекистане с 1 по 10 января. В эти дни молодым жителям страны от 7 до 30 лет предоставляются специальные скидки для посещения достопримечательностей по всей республике.