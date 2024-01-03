Южноуральцам рассказали о выходных в 2024 году

Таким образом, составился график праздничных дней 2024 года: десять дней новогодних выходных (с 30 декабря 2023 по 8 января 2024), три дня на День защитников Отечества (с 23 по 25 февраля), три дня на Международный женский день (с 8 по 10 марта). Весной южноуральцы будут отдыхать дважды: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12. Один день будет в июне (12 число), два дня в ноябре (с 3 по 4 число) и три в декабре (с 29 по 31).