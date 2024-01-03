Снежный апокалипсис: фото опасной новогодней бури в Красноярске

Из-за сильного порывистого ветра снег вихрями кружился в воздухе, засыпал дороги и машины, снизил почти до нуля видимость движения, в том числе на загородных трассах. Сообщается о серьезном ДТП на Северном шоссе, где, по сообщениям очевидцев, столкнулись 7 автомобилей.