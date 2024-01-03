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Снежный апокалипсис: фото опасной новогодней бури в Красноярске

На Красноярский край 3 января обрушилась снежная буря.
Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°
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Из-за сильного порывистого ветра снег вихрями кружился в воздухе, засыпал дороги и машины, снизил почти до нуля видимость движения, в том числе на загородных трассах. Сообщается о серьезном ДТП на Северном шоссе, где, по сообщениям очевидцев, столкнулись 7 автомобилей.

Люди, несмотря на новогодние каникулы, предпочитают сидеть дома. Лишь храбрые люди отваживались выйти на улицу, а машины утопали в снежной колее. Теперь у коммунальных служб и мэра Владислава Логинова прибавится заботы по устранению последствий стихии.

Журналист «МК в Красноярске» сделал фото Красноярска в метель.