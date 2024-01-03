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Волгоградец выиграл миллион рублей в новогодней лотерее

Начало 2024 года стало удачным для жителя Волгоградской области.

Он выиграл миллион рублей.

Житель Волгоградской области стал победителем новогодней лотереи. Она проходила в первый день 2024 года.

Сумма приза составила 1 млн рублей, однако счастливчик пока не обращался за своим выигрышем. Если победитель не заберет деньги за 3,5 года с даты проведения лотереи, то средства перейдут в бюджет государства.

Всего волгоградцы приобрели 121 974 счастливых билета «Новогоднего миллиарда». Общая сумма выигрыша земляков составила больше 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Русского лото».

Главный приз, 1 млрд рублей, достался жителю Тюмени. Еще 87 человек выиграли по 1 млн рублей, 22 счастливчика получили по 454 545 рублей.

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