Волгоградец выиграл миллион рублей в новогодней лотерее

Он выиграл миллион рублей.
Житель Волгоградской области стал победителем новогодней лотереи. Она проходила в первый день 2024 года.
Сумма приза составила 1 млн рублей, однако счастливчик пока не обращался за своим выигрышем. Если победитель не заберет деньги за 3,5 года с даты проведения лотереи, то средства перейдут в бюджет государства.
Всего волгоградцы приобрели 121 974 счастливых билета «Новогоднего миллиарда». Общая сумма выигрыша земляков составила больше 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Русского лото».
Главный приз, 1 млрд рублей, достался жителю Тюмени. Еще 87 человек выиграли по 1 млн рублей, 22 счастливчика получили по 454 545 рублей.