Минздрав Франции сообщил об эпидемии гриппа почти по всей стране

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Эпидемия гриппа зафиксирована почти по всей Франции, 10 из 13 регионов французской метрополии столкнулись с сильным ростом заболеваемости. Об этом говорится в сообщении мониторингового агентства Sante Publique France.