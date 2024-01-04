Что можно и нельзя делать в Настасьин день 4 января, который называют Узорешительница

Православная церковь 4 января вспоминает святую Анастасию. В народе празднуют Настасьин день. Есть еще одно название у праздника — Узорешительница. Оно возникло из-за того, что святая помогала христианам, которые подверглись гонениям, освободиться от уз страха. Кроме того, святая была покровительницей беременных.
Что нельзя делать 4 января
Беременным женщинам запрещено рассказывать о своем сроке беременности. Это грозит преждевременными родами. Женщинам в положении не рекомендуется есть мясо, так как они могут заболеть. Не рекомендуется ходить босиком. Согласно приметам, можно потерять все имущество. Кроме того, не следует прокалывать уши. Все дело в том, что это может вызвать продолжительные головные боли.
Что можно делать 4 января
В Настасьин день беременным рекомендуется помолиться святой о помощи в родах. Кроме того, 4 января православные верующие продолжали подготовку к Сочельнику и празднику Рождества Христова.
Согласно народным приметам, по погоде 4 января узнавали, каким окажется октябрь 2024 года. В том случае, если установилась солнечная погода, то второй месяц осени окажется теплым. Если слякоть, то октябрь будет дождливым и холодным. Большое количество сосулек на крыше говорит про урожайный год. Облака, плывущие против ветра, предупреждают про снегопад.