Что можно и нельзя делать в Настасьин день 4 января, который называют Узорешительница

Беременным женщинам запрещено рассказывать о своем сроке беременности. Это грозит преждевременными родами. Женщинам в положении не рекомендуется есть мясо, так как они могут заболеть. Не рекомендуется ходить босиком. Согласно приметам, можно потерять все имущество. Кроме того, не следует прокалывать уши. Все дело в том, что это может вызвать продолжительные головные боли.