Шансы появления эстакады метро в Нижнем Новгороде назвали низкими

Специалисты Главного управления управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде прокомментировали предложения местных жителей о строительстве станции метро «Сормовская» в виде возвышающейся над землей эстакады.
По словам сотрудников ГУММиД, прокладка линий метро надземным способом может быть целесообразна в местах разреженной застройки и промышленных зонах. В оживленных городских кварталах надземные линии метро искажают архитектурный облик города и являются источниками раздражающего местных жителей шума. Поэтому в планы развития метро в Нижнем Новгороде строительство надземных станций вообще не входит.