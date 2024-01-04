Шансы появления эстакады метро в Нижнем Новгороде назвали низкими

По словам сотрудников ГУММиД, прокладка линий метро надземным способом может быть целесообразна в местах разреженной застройки и промышленных зонах. В оживленных городских кварталах надземные линии метро искажают архитектурный облик города и являются источниками раздражающего местных жителей шума. Поэтому в планы развития метро в Нижнем Новгороде строительство надземных станций вообще не входит.