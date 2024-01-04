В Новосибирской области ввели доплаты для бригад скорой помощи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел проверку работы станции скорой помощи в среду, 3 января, и объявил о повышении зарплаты фельдшерам и врачам скоропомощных бригад.
По словам главы региона, решение о специальных доплатах было принято еще до наступления Нового года.
Травников также отметил, что на модернизацию парка автомобилей в 2024 году будет выделено дополнительное финансирование. В настоящее время около 80% автомобилей скорой помощи в регионе имеют возраст не более 5 лет.
Перед наступлением нового года парк скорой помощи пополнился тридцатью новыми автомобилями. Из них два автомобиля специализированы для неонатальной помощи. Для обслуживания новых машин также обновлена и ремонтная база «Медтранса».
По информации правительства региона, продолжается работа по модернизации цифровой инфраструктуры скорой помощи. Разработано мобильное приложение и приложение для планшетов.