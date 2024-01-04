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В Новосибирской области ввели доплаты для бригад скорой помощи

С 1 января 2024 года врачи и фельдшеры, работающие в скорой медицинской помощи, будут получать дополнительные специальные выплаты.
Источник: Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел проверку работы станции скорой помощи в среду, 3 января, и объявил о повышении зарплаты фельдшерам и врачам скоропомощных бригад.

По словам главы региона, решение о специальных доплатах было принято еще до наступления Нового года.

Травников также отметил, что на модернизацию парка автомобилей в 2024 году будет выделено дополнительное финансирование. В настоящее время около 80% автомобилей скорой помощи в регионе имеют возраст не более 5 лет.

Перед наступлением нового года парк скорой помощи пополнился тридцатью новыми автомобилями. Из них два автомобиля специализированы для неонатальной помощи. Для обслуживания новых машин также обновлена и ремонтная база «Медтранса».

По информации правительства региона, продолжается работа по модернизации цифровой инфраструктуры скорой помощи. Разработано мобильное приложение и приложение для планшетов.

медицина