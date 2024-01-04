Радий Хабиров сообщил об открытии молодежного центра в Учалах

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях сообщил об открытии молодежного центра в Учалах. Это единственный подобный молодежный центр на весь Учалинский район. Совсем скоро, отметил руководитель региона, будут открыты Дом молодежи в Нефтекамске и Республиканский молодежный психологический центр в Уфе. Помимо прочего, на март 2024 года запланировано открытие еще двух молодежных центров в Краснокамском районе и Кумертау.