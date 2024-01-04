Пенсии увеличили в Приморье с 1 января 2024 года

Страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли с 1 января 2024 года на 7,5%, сообщили на сайте правительства Приморья со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.
В ведомстве объяснили, что Социальный фонд проведёт увеличение беззаявительно — то есть автоматически пересчитает выплаты, гражданам не нужно ничего для этого делать.
Индексация пенсий в Приморском крае коснётся более 380 тысяч пенсионеров по старости. Их ежемесячные выплаты в среднем вырастут на 1564 рубля. В итоге средняя пенсия в Приморье у неработающих пенсионеров достигнет 22,4 тысячи рублей.
Также с 1 января проиндексировали будущие страховые пенсии работающих граждан. На 7,5 процента увеличилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты — именно из этих показателей складывается выплата.
Стоимость пенсионного коэффициента увеличилась со 123,77 рубля до 133,05 рубля. А фиксированная выплата выросла с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.
Ранее мы писали, что в 2024 году в первый раз за 1,5 года повысят тарифы на коммунальные услуги в Приморье. О том, какие услуги и насколько вырастут, можно прочитать по ссылке.