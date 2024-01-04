В Новосибирской области женщина купила козленка за 11 шоколадок

В Новосибирской области женщина сообщила, что приобрела крошечного козленка за 11 шоколадок. Об этом сообщает паблик АСТ-54.
— Купила на просторах интернета козлёнка за 11 шоколадок, слава богу, так как животное бы погибло — нам было сказано, что он высасывает молоко, кормить его нет смысла, так как хозяйка молоко пить хочет, — говорится в сообщении.
Женщина выражает обеспокоенность тем, что козленок не выживет. Однако она говорит о готовности кормить, любить и возить животное к ветеринару. Женщина просит помощи и совета от тех, кто имеет опыт в кормлении козлят.
В комментариях к посту появилось сообщение от подписчицы, которая назвалась бывшей владелицей животного. Она говорит о том, что продать таких козлят сложно, поэтому она и выставила его чисто символически, за шоколад. Однако, по объявлению позвонил мужчина, который и приехал в результате за животным. Козленок жил с матерью. Его забрали днем, а ночью позвонила девушка. Ей предложили привезти животное назад, если нет опыта и умения с ним обращаться.