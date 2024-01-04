В Новосибирской области женщина купила козленка за 11 шоколадок

В комментариях к посту появилось сообщение от подписчицы, которая назвалась бывшей владелицей животного. Она говорит о том, что продать таких козлят сложно, поэтому она и выставила его чисто символически, за шоколад. Однако, по объявлению позвонил мужчина, который и приехал в результате за животным. Козленок жил с матерью. Его забрали днем, а ночью позвонила девушка. Ей предложили привезти животное назад, если нет опыта и умения с ним обращаться.