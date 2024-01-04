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Пять военнослужащих из Свердловской области вернулись домой из украинского плена

Пятеро из 248 освобожденных российских военнослужащих оказались жителями Свердловской области.
Пять военнослужащих из Свердловской области вернулись домой из украинского плена
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По данным Минобороны России, 248 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Это результат сложного переговорного процесса.

— Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов, — сообщили в военном ведомстве.

В среду вечером появились кадры, как автобусы с освобожденными из плена российскими военнослужащими пересекли государственный пограничный пункт в Белгородской области.

Также, по данным уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, среди освобожденных россиян были и пятеро жителей Урала. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Сегодня новость, которую ждут всегда родственники наших военнопленных, пришла сразу в 248 российских семей. Важно, что это обмен военнопленных первый после 6 июля 2023 года. Есть надежда, что урегулированы все проблемы, и работа возобновится в более последовательном формате. Есть надежда. Об этом я пишу женам тех, кого нет в сегодняшнем списке. Будем ждать. И будем верить. Пока нет официальных данных, но вижу из нашего списка пятерых ребят. Один из Екатеринбурга, остальные из городов области. Захотят — сами расскажут. А пока сообщила главам, что их земляки вернулись. Искренне благодарю всех причастных к этому трудному процессу. Будем надеяться, что вернутся со временем все.

Татьяна Мерзлякова