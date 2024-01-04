Пять военнослужащих из Свердловской области вернулись домой из украинского плена

Сегодня новость, которую ждут всегда родственники наших военнопленных, пришла сразу в 248 российских семей. Важно, что это обмен военнопленных первый после 6 июля 2023 года. Есть надежда, что урегулированы все проблемы, и работа возобновится в более последовательном формате. Есть надежда. Об этом я пишу женам тех, кого нет в сегодняшнем списке. Будем ждать. И будем верить. Пока нет официальных данных, но вижу из нашего списка пятерых ребят. Один из Екатеринбурга, остальные из городов области. Захотят — сами расскажут. А пока сообщила главам, что их земляки вернулись. Искренне благодарю всех причастных к этому трудному процессу. Будем надеяться, что вернутся со временем все.