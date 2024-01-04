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В Воронеже стала известна судьба замурованных в ледяной клетке собак

В управлении дорожного хозяйства поспешили успокоить воронежцев, заверив, что с животными все в порядке.
Источник: МК.RU Воронеж

Ранее мы рассказывали о замерзающих собаках на улице Крынина в областном центре. Этот инцидент стали активно обсуждать горожане в местных пабликах. Большинство воронежцев не скрывали своего возмущения и даже призывали наказать владельцев четвероногих за такое бесчеловечное отношение к беззащитным подопечным.

Вскоре, в управлении дорожного хозяйства поспешили успокоить воронежцев, заверив, что с животными все в порядке, и их никто не бросал.

Кроме того, дорожники отчиталась видеокадрами, на которых псы довольно прогуливаются вдоль строящейся дороги и явно рады освобождению из заточения. Также рабочие поделись фото сытого обеда для хвостатых.

Известно также, что после завершения строительства дороги животных заберут.

флора и фауна