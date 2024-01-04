В Воронеже стала известна судьба замурованных в ледяной клетке собак

Ранее мы рассказывали о замерзающих собаках на улице Крынина в областном центре. Этот инцидент стали активно обсуждать горожане в местных пабликах. Большинство воронежцев не скрывали своего возмущения и даже призывали наказать владельцев четвероногих за такое бесчеловечное отношение к беззащитным подопечным.