В Новосибирске сносят корпуса крупнейшего оловозавода

Еще неизвестно, что будет на месте корпусов. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, здесь точно не будут строить жилье. Строительство жилых домов на этом месте нарушило бы нормы законодательства. Выплавка олова считается вредным производством, сообщает портал VN.ru.