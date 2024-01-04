В Новосибирске сносят корпуса крупнейшего оловозавода

Сейчас в этой части города район гигантских торговых центров и огромная старая промзона.
Сотрудники оловозавода рассказывают, что предприятие по-прежнему работает, но сносят старые цеха.
Еще неизвестно, что будет на месте корпусов. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, здесь точно не будут строить жилье. Строительство жилых домов на этом месте нарушило бы нормы законодательства. Выплавка олова считается вредным производством, сообщает портал VN.ru.
Также отмечается, что довоенный кирпич, из которого сделаны корпуса, отличается от послевоенного. Тогда, рассказал архитектор Игорь Поповский, архитектура была другая, и люди делали «все что угодно».
Он добавил, что кроме старых цехов оловянного завода все еще не признали ценность заводоуправления «Сибсельмаша», который является более ранней постройкой времен индустриализации СССР. По словам архитектора, на месте разрушенных зданий, возможно, возведут новые торговые центры или офисные здания.