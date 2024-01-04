Выигравший миллион в новогоднюю лотерею омич не пришел за призом

Завершающий тираж с максимальным призом в 1 миллиард рублей проходил 1 января 2024 года.
Уточняется, что жители Омской области приобрели порядка 100 675 билетов новогоднего тиража. Общая сумма выигрыша по ним превысила 19,83 миллиона рублей, обозначили в пресс-службе государственных лотерей. Среди других крупных выигрышей у жителей региона названа сумма в 454 545 рублей.
Указано, что омичи, которым улыбнулась удача, по состоянию на 3 января 2024 года не обращались за получением своего выигрыша.
В ноябре 2023 года сообщалось о том, что житель Омской области выиграл 5 миллионов рублей в лотерею «Рапидо».