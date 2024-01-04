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Выигравший миллион в новогоднюю лотерею омич не пришел за призом

По информации пресс-службы государственных лотерей «Столото», обнародованной 4 января 2024 года, житель Омской области выиграл 1 миллион рублей в ходе новогоднего тиража.
Деньги
Источник: РИА "Новости"

Завершающий тираж с максимальным призом в 1 миллиард рублей проходил 1 января 2024 года.

Уточняется, что жители Омской области приобрели порядка 100 675 билетов новогоднего тиража. Общая сумма выигрыша по ним превысила 19,83 миллиона рублей, обозначили в пресс-службе государственных лотерей. Среди других крупных выигрышей у жителей региона названа сумма в 454 545 рублей.

Указано, что омичи, которым улыбнулась удача, по состоянию на 3 января 2024 года не обращались за получением своего выигрыша.

В ноябре 2023 года сообщалось о том, что житель Омской области выиграл 5 миллионов рублей в лотерею «Рапидо».