Белорусов предупредили о максимуме солнечной активности в 2024 году

Ученые сказали о приближении максимума солнечной активности в 2024 году, предупредило РИА Новости белорусов и других читателей.
В частности, индийские астрономы рассчитали, что пик текущего цикла активности Солнца наступит в период с января по сентябрь 2024-го. Предполагается, что выбросы плазмы достигнут Земли, из-за чего могут быть масштабные сбои в спутниках и работе наземных электроприборов.
Известно, что солнечные циклы представляют собой периодические изменения солнечной активности. В конце каждого цикла полярность магнитного поля Солнца меняется на противоположную.
Ранее прогнозировалось, что 25-й цикл солнечной активности, который начался в 2019-ом, достигнет пика в конце 2025 — начале 2026 года, однако последние данные говорят, что это произойдет раньше почти на год.