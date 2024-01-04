Белгидромет: морозы усилятся в Беларуси перед Рождеством

«5 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с Польши на территорию страны. Днем в пятницу будет облачно, с прояснениями», — сообщила Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.