Белгидромет: морозы усилятся в Беларуси перед Рождеством

«5 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с Польши на территорию страны. Днем в пятницу будет облачно, с прояснениями», — сообщила Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.
По ее словам, в этот день на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, на юге страны возможен снег с дождем.
Синоптик предупредила, что в пятницу в отдельных районах страны, а ночью также утром по югу на большей части территории ожидается гололед.
«Кроме этого, местами прогнозируются налипание мокрого снега. В ночные и утренние часы по северо-востоку слабая ожидается метель», — уточнила Четырко.
Температура воздуха минимальная ночью будет от −2°С по югу до −17°С по северу страны; максимальная днем −6..-12°С, по югу Беларуси она составит −5..+1°С.
Арктический холод
В субботу, 6 января, территория Беларуси будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированного в холодной воздушной массе арктического происхождения. Местами пройдет кратковременный снег.
Температура воздуха ночью составит от −6°С по юго-западу до −18°С по северу страны, при прояснениях воздух будет охлаждаться до −19..-23°С.
Днем на севере страны будет −14..-16°С, на юге гораздо теплее: от −3°С до −5°С.
На Рождество — усиление морозов
В воскресенье, 7 января, погоду в Беларуси будет определять скандинавский антициклон, сформированный в арктической воздушной массе.
«Температура воздуха минимальная ночью −16..-23°С, местами воздух будет охлаждаться до −24..-27°С. По юго-западу Беларуси температура составит −11..-15°С», — рассказала синоптик.
Максимальная температура днем 7 января будет от −9°С по юго-западу до −18°С по северо-востоку страны.
По словам Четырко, в воскресенье будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, ожидается умеренный северо-восточный ветер.