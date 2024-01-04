Что с мобильной связью в Крыму — ответ Аксенова

Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России. При этом на полуостров операторы с материка еще не зашли. Как будет работать связь при выезде из родного региона, и во сколько в роуминге обойдутся звонки и подключение к интернету, РИА Новости Крым рассказали крымские и материковые операторы.