Что с мобильной связью в Крыму — ответ Аксенова

«Ведется строительство базовых станций на основных инфраструктурных объектах, таких как автомобильная трасса “Таврида” и железнодорожная магистраль Симферополь — Джанкой — Крымский мост», — уточнил он.
Кроме того, на полуострове уже построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) и еще 314 объектов связи модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G).
Республика Крым — курортный регион, поэтому нам необходимо обеспечить наших гостей качественной мобильной связью. Над решением вопросов, связанных с данным направлением, работаем совместно с федеральным центром.
Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России. При этом на полуостров операторы с материка еще не зашли. Как будет работать связь при выезде из родного региона, и во сколько в роуминге обойдутся звонки и подключение к интернету, РИА Новости Крым рассказали крымские и материковые операторы.