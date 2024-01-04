Через Ростовскую область в ночь на 4 января прошел метеорный поток Квадрантиды

В ночь на 4 января в небе над Ростовской областью прошел метеорный поток Квадрантиды. Об астрономическом явлении ранее журналистам «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Демин.
Активность потока в момент максимума непостоянна и изменяется год от года. Обычно она составляет от 40 до 120 метеоров в час, в отдельные годы наблюдаются всплески до 200 метеоров в час.
При этом эксперт предупредил, что наблюдать это явление жителям региона будет довольно сложно из-за свечения Луны и отсутствия ясного неба, зимой обычно облачная погода.
Отметим, пик ежегодной активности метеорного потока Квадрантиды приходится на период с 28 декабря по 12 января. Лучше всего он бывает заметен в ночь с 3 на 4 января.
Напомним, в декабре жители Дона наблюдали самый интенсивный звездопад 2023 года — метеорный поток Геминиды.