Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году

Айсұлтан. Значение имени связано с его составляющими: «Ай» означает «луна» или «лунный свет», а «Султан» — «правитель», «господин» или «владыка». Так, имя Айсултан можно перевести как «правитель лунного света» или «владыка надлунного мира». Часто обладатель этого имени наделен следующими качествами: целеустремленностью, решительностью, уверенностью в себе. Айсұлтан имеет лидерские качества, способность вдохновлять своими идеями и целями других. Мальчики с этим именем обычно очень энергичны и активны. Они хорошо организованы и способны принимать ответственность за свои поступки.