В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Пару редких обезьян — королевских колобусов — привезли в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
В зоопарке поселилась пара африканских обезьян — королевских колобусов. Они встречают редко даже в дикой природе.
По его словам, этот вид приматов в Крыму появился впервые. «Это самый крупный вид колобусов родом из Африки. Таких удивительных обезьян еще никогда не было в Крыму», — добавил Жиленко.
Кормят обезьян замороженными еще летом сочными листьями, а поселили их в специальный теплый вольер.