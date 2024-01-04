В муниципальных банях Самары повысили тарифы до 400 рублей за два часа

В Самаре с 1 января 2024 года изменились тарифы на посещение муниципальных бань.
Теперь двухчасовое посещение бани обойдется жителю областной столицы в 400 рублей.
Для льготников цена услуги будет составлять 200 рублей. Городские власти отметили, что повышение цены произошло из-за продления времени сеанса и по просьбе жителей. Горожане -льготники могут посетить муниципальные бани с 50% скидкой.
Это ООО «СЛП» МП «Красноглинские бани», МП «Коммунально-бытовые услуги», а также ООО «СЛП» и ООО «Баня № 4».