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В муниципальных банях Самары повысили тарифы до 400 рублей за два часа

Новые расценки действуют с 1 января 2024 года.
Русский рубль
Источник: Reuters

В Самаре с 1 января 2024 года изменились тарифы на посещение муниципальных бань.

Теперь двухчасовое посещение бани обойдется жителю областной столицы в 400 рублей.

Для льготников цена услуги будет составлять 200 рублей. Городские власти отметили, что повышение цены произошло из-за продления времени сеанса и по просьбе жителей. Горожане -льготники могут посетить муниципальные бани с 50% скидкой.

Это ООО «СЛП» МП «Красноглинские бани», МП «Коммунально-бытовые услуги», а также ООО «СЛП» и ООО «Баня № 4».