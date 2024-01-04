Для волгоградцев в 2024 году увеличится сумма материнского капитала

В 2024 году увеличится размер материнского капитала. Индексация составит 7,5%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградского отделения Социального фонда РФ.
При рождении первенца маткапитал вырастет почти до 631 тысячи рублей, выплата на второго ребенка составит около 834 тысяч рублей. Увеличение суммы господдержки распространится, в том числе, на родителей, которые еще ни разу не использовали выплату.
— За время действия программы материнского (семейного) капитала в регионе остаются нереализованными почти 84 тысячи сертификатов, — отметили в Социальном фонде.
Также на 7,5% будет проиндексирован маткапитал для семей, которые сохранили часть средств на сертификате.