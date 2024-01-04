Беларусь занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран

Устойчивое развитие института семьи и качественный рост человеческого потенциала являются одними из приоритетных направлений Национальной стратегии устойчивого развития республики до 2035 года (НСУР-2035).
Так, в отчете НИЭИ указано, что показатель доступности качественных медицинских услуг в 2022 году составил 97,6%.
За последние три года количество многодетных семей в Беларуси стало больше почти на 15 тыс.
По итогам 2022 года охват детей и молодежи (6−18 лет) дополнительным образованием составил 76,8% при целевом индикаторе НСУР-2035 не менее 72% к 2035 году. Что касается отдыха и оздоровления — охват в 53,7%.
В 2022-м 10 отечественных вузов были включены в топ-5000 лучших университетов мира рейтинга Webometrics.
Доля белорусов в возрасте от 15 до 24 лет, которые не получают образование и не работают, снизилась до 5,1% в 2022 году.