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Беларусь занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран

Беларусь занимает 25-ю позицию из 179 государств в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Сведения об этом приведены в аналитическом отчете Научно-исследовательского экономического института (НИЭИ) Минэкономики, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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Источник: Reuters

Устойчивое развитие института семьи и качественный рост человеческого потенциала являются одними из приоритетных направлений Национальной стратегии устойчивого развития республики до 2035 года (НСУР-2035).

Так, в отчете НИЭИ указано, что показатель доступности качественных медицинских услуг в 2022 году составил 97,6%.

За последние три года количество многодетных семей в Беларуси стало больше почти на 15 тыс.

По итогам 2022 года охват детей и молодежи (6−18 лет) дополнительным образованием составил 76,8% при целевом индикаторе НСУР-2035 не менее 72% к 2035 году. Что касается отдыха и оздоровления — охват в 53,7%.

В 2022-м 10 отечественных вузов были включены в топ-5000 лучших университетов мира рейтинга Webometrics.

Доля белорусов в возрасте от 15 до 24 лет, которые не получают образование и не работают, снизилась до 5,1% в 2022 году.